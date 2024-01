Pulisic definisce l’assist perfetto: e nomina quello fatto contro questa squadra

Pulisic definisce l’assist perfetto: e nomina quello fatto contro quella squadra. Le parole del rossonero

Pulisic si è raccontato ai canali ufficiali del club rossonero dopo aver ricevuto il premio “US Soccer Male Player of the Year” per il 2023. Ecco quale è l’assist più bello con il Milan

ASSIST PERFETTO – «Quello che ho fatto a Oly [Olivier Giroud] contro il Napoli con il piede sinistro

