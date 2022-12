Sono cinque gli indisponibili del Milan per l’ultimo match amichevole contro il PSV Eindhoven. Ecco chi sono

Il Milan dovrà fare a meno di cinque elementi per il match amichevole contro il PSV Eindhoven. Out per infortunio Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Rade Krunic e Junior Messias.

LE FORMAZIONI UFFICIALI