Ko in trasferta. Cade il Milan Primavera di Ignazio Abate in Youth League contro il Psg, Decisivo un gol di Mayulu sul finire del primo tempo.

Per i giovani rossoneri si tratta della prima sconfitta in stagione in tutte le competizioni.