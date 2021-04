PSG, Al-Khelaifi contro la Superlega: «Il calcio per me è una cosa precisa»

Anche il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi si è schierato contro la nascita della Superlega, competizione che dovrebbe partire ad agosto

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, tramite un comunicato ufficiale ha annunciato di schierarsi contro la nascita della Superlega.

«Il Paris Saint-Germain ha la ferma convinzione che il calcio sia uno sport per tutti. Sono stato coerente su questo punto fin dall’inizio. Va ricordato che come squadra di calcio, siamo una famiglia e una comunità, il cui cuore è i nostri sostenitori, dobbiamo ricordarlo. C’è una chiara necessità di cambiare il modello di competizione esistente della UEFA, e la proposta presentata ieri dalla UEFA, che conclude 24 mesi di approfondita consultazione dell’intero panorama calcistico europeo, è un passo in questa direzione. Il sostegno della UEFA – un’organizzazione che ha lavorato per promuovere gli interessi del calcio europeo per quasi 70 anni – non risolve i problemi che la comunità calcistica sta affrontando attualmente, ma è altrimenti motivato da interessi personali. con la UEFA, la European Club Association e tutte le parti interessate del calcio europeo sulla base dei principi di buona fede, dignità e rispetto per ciascuno».