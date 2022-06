Programmazione estiva Milan: a luglio previsto un ritiro in Austria, le date

Il Milan sta già programmando l’inizio della prossima stagione. A fine luglio ritiro in Austria, ecco le date

Come riportato da Tuttosport i giocatori impegnati nelle Nazionali saranno a Milanello il 14 luglio. Per gli altri, invece, appuntamento lunedì 4 luglio. Il 16 luglio, a Colonia, undicesima edizione della Telekom Cup. Quindi il rientro a Milanello. Confermata per il 22 luglio la partenza per Villach: a Klagenfurt, dal 23 al 30 luglio entrerà nel vivo la preparazione.