Prof. Galli sul campionato: «Si deve già pensare alla prossima stagione»

Il professor Galli, direttore e responsabile Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ha fatto il punto sulla situazione coronavirus:

«Se riusciamo a contenere validamente, siamo nella condizione di poter sperare di cavarcela in un tempo ragionevole, che comunque è tutt’altro che trascurabile e che non potrà essere breve. I numeri attuali ci fanno dire questo. Quello fatto finora supera quello che hanno fatto gli altri Paesi europei. I cinesi hanno fatto di più di noi, per alcuni aspetti, avendo anche il modo di farlo. Noi però ci siamo mossi in maniera importante» ha dichiarato il medico a TMW Radio.

Per quanto riguarda il campionato è arrivata una risposta secca: «Si deve pensare già alla prossima stagione, lo dico con dolore».