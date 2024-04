Probabili formazioni Milan Lecce, Pioli valuta la rivoluzione anche nel modulo! L’idea del tecnico per il match

Arrivano alcuni aggiornamenti su quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni di Milan Lecce, prossimo match di campionato che andrà in scena sabato. Pioli ritrova Theo Hernandez dopo la squalifica ma perde Loftus Cheek (sempre a causa squalifica). Bennaccer potrebbe sostituire l’inglese, agendo sulla trequarti.

Sky Sport solleva però anche un’ipotesi a sorpresa che porterebbe il tecnico dei rossoneri a valutare di cambiare modulo. Potrebbe essere abbandonato, almeno per questa gara, il 4-2-3-1, per far spazio ad un 4-3-3. In tal caso Adli agirebbe come play davanti la difesa, con Musah e Bennacer come mezzali. Possibile turno di riposo, dunque, per Reijnders.