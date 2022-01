Probabili formazioni Milan Juve: le ultime sulle scelte di Allegri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Milan Juve, gli ultimi aggiornamenti sulle scelte di Allegri. I bianconeri in campo così a San Siro

Giorno di gara per il Milan, che questa sera ospita la Juve a San Siro per il posticipo della 23esima giornata di Serie A.

Pochi dubbi di formazione per gli avversari dei rossoneri. Tra i pali il ritorno di Szczesny, mentre in difesa Chiellini affiancherà De Ligt al centro. Centrocampo con Rabiot al fianco di Locatelli, con McKennie e Cuadrado sulle fasce. In avanti Dybala e Morata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, McKennie; Morata, Dybala. All. Allegri