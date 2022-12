Probabile formazione Salernitana: il possibile 11 contro il Milan

Infortuni e squalifiche non danno molte scelte a Nicola per la formazione della Salernitana per il meatch del 4 gennaio contro il Milan

Come riportato da TuttoSalernitana.com i n porta ci sarà il nuovo arrivato Ochoa. Nel pacchetto difensivo ci saranno quasi sicuramente Fazio e Daniliuc, al loro fianco possibile ballottaggio tra Radovanovic e Lovato. Gyomber è in fase di recupero ma dovrebbe comunque accomodarsi in panchina insieme a Bronn e Pirola, reduci dal Mondiale il primo e dallo stage con la Nazionale italiana maggiore il secondo. Sulle corsie al momento gli unici a disposizione sono Bradaric e Sambia. A centrocampo ci saranno Vilhena, Bohinen e Lassana Coulibaly mentre in attacco toccherà quasi sicuramente alla coppia “Mondiale” composta da Dia e Piatek