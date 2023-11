Probabile formazione PSG per il Milan: quattro attaccanti per Luis Enrique! Ultime

Probabile formazione PSG per la sfida di questa sera col Milan: quattro attaccanti per Luis Enrique! Ultime

Questa sera il Milan ospita il Psg a San Siro per la sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luis Enrique avrebbe intenzione di schierare quattro attaccanti dal primo minuto.

4-2-4 di partenza per i parigini con Mbappé e Kolo Muani prime punte, Vitinha a sinistra e Dembelé a destra a completare il quartetto. I due esterni poi potranno abbassarsi sulla linea dei centrocampisti in fase di non possesso costituendo un più equilibrato 4-4-2.