Probabile formazione Napoli per il Milan: le ultime sulle scelte di Spalletti

Probabile formazione Napoli per il Milan: le ultime sulle scelte di Luciano Spalletti per il big match del Maradona

Luci al Maradona per il big match di Serie A tra Napoli e Milan. Tanti recuperi in rosa per Luciano Spalletti, che potrà contare su una squadra praticamente al completo. Il tecnico azzurro, secondo Tuttosport, non cambierà molto rispetto alla vittoria contro la Lazio.

L’unica variazione sarà in mediana, con Lobotka che prenderà il posto di Demme al fianco di Fabian Ruiz. Panchina per il ristabilito Anguissa ed anche per Lozano. Nel tridente dietro Osimhen ci sarà infatti Politano con Zielinski ed Insigne. Difesa classica con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui davanti ad Ospina.