Probabile formazione Milan: Tonali più avanzato contro il Verona?

Il Milan domenica sera affronterà il Verona. In vista del match Stefano Pioli sta pensando di riproporre Tonali più avanzato:

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, l’8 rossonero è ancora a caccia del suo primo gol in questa stagione: dopo averne trovati cinque lo scorso campionato, quest’anno è ancora a secco dopo 12 presenze. La svolta potrebbe essere per lui proprio Verona perchè Stefano Pioli potrebbe decidere di schierarlo come mezzala che gioca in avanti, a ridosso della linea di trequarti, come fece nelle ultime gare dello scorso campionato, per dare più imprevidibilità alla manovra offensiva rossonera dal punto di vista tattico