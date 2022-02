Probabile formazione Milan per la Salernitana: le ultime sulle scelte di Pioli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ecco la probabile formazione del Milan che domani scenderà in campo all’Arechi per il match con la Salernitana

La probabile formazione del Milan in vista del match di domani contro la Salernitana. I rossoneri scendono in campo all’Arechi per trovare una vittoria che metterebbe pressione sulle spalle dell’Inter.

Stefano Pioli ritrova Theo Hernandez sulla sinistra, che comporrà la difesa con Tomori, Romagnoli e Calabria. Ai box Gabbia per fascite plantare, così come il lungodegente Ibrahimovic. Dietro a Giroud ci saranno Leao, Diaz e Saelemaekers, che la spunterà nel ballottaggio con Messias. In mediana Tonali con uno tra Bennacer e Kessiè.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.