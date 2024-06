Calciomercato Milan, nel mirino SETTE giocatori: la FORMAZIONE degli obiettivi rossoneri stilata da TeleLombardia

Un nuovo Milan: così titola TeleLombardia inserendo durante la trasmissione una formazione degli obiettivi del calciomercato rossonero nella sessione estiva. Tanti i giocatori seguiti che potrebbero arrivare a Milanello.

A partire dalla difensa dove potrebbe arrivare come centrale Lacroix mentre sulle fasce prendono quota i nomi di Emerson Royal e Cash sulla destra e quello di Dorgu sulla sinistra la posto di Theo Hernandez. A centrocampo la grande novità è Rabiot mentre in attacco per sostituire Giroud ci sono Zirkzee e Broja. La dirigenza rossonera è al lavoro per dare una squadra competitiva a Fonseca.