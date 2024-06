Rabiot Milan, la RIVELAZIONE di Guardalà: «Deciderà lui il suo destino. Con l’arrivo di Thiago Motta potrebbe cambiare tutto». Le parole del giornalista

Il giornalista di SkySport Giovanni Guardalà ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro di Adrien Rabiot. Il mercato Milan avrebbe chiesto informazioni per il bianconero.

PAROLE – «Rabiot decide lui il suo destino, nel senso che il contratto scade fra 20 giorni, il 30 giugno. Bisognerà capire se intanto ci sono delle offerte che lo possano stimolare di più. Lui l’anno scorso quando tutti davamo per scontato che dovesse andare via perché non c’era la Champions decise di restare firmando un contratto per un anno. La Juventus vuole capire anche quali sono le richieste economiche sempre per il discorso legato al monte ingaggi. Il francese è però un giocatore importante, il fatto che ci sia Thiago Motta potrebbe agevolare la permanenza di Rabiot, perché Motta lo ritiene un giocatore importante e soprattutto Rabiot conosce bene Thiago Motta, hanno giocato insieme per cinque anni, quando era un ragazzino. Quindi questo potrebbe agevolare».