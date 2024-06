Zirkzee Milan, contatti CONTINUI con l’agente: dalle commissioni alla concorrenza ULTIME

Zirkzee Milan, contatti continui con l’agente: dalle commissioni alla concorrenza. Le ULTIME sull’obiettivo di mercato

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto a SkySport 24 del futuro di Joshua Zirkzee, molto vicino al mercato Milan.

PAROLE – «Se parliamo di cartellino sono 40 milioni di euro, un prezzo che non può aumentare. Zirkzee ha nel Milan una delle destinazioni preferite. Più 15 milioni che di 10 per quanto riguarda le commissioni. Essendoci concorrenza se l’asta non viene fatta sul prezzo verrà fatta sulle altre voci. Il prezzo a cui si propone al mercato è basso perché ha grandi margini di miglioramento. Bisogna convincere l’entourage a trovare una risoluzione a questi problemi. Il Milan è fiducioso, i contatti sono continui».