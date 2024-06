Rabiot Milan, arriva l’assist di Trezeguet: «Questa è la cosa più importante che deve avere in mente». Le parole dell’ex calciatore

David Trezeguet ha parlato a margine della presentazione della Juventus Academy World Cup del futuro di Adrien Rabiot, centrocampista accostato anche al calciomercato Milan.

FUTURO RABIOT – «Credo sia un giocatore molto importante per la Juve, starà a lui pensarci bene, riflettere se ha questa idea di prolungare il suo rapporto per vincere. Questa la cosa più importante che deve avere in mente».