Probabile formazione Milan per il Monza: dubbio in attacco per Pioli

Probabile formazione Milan per il Monza: le ultime sulle scelte di Pioli per il match di domani sera. Dubbio in attacco

Le ultime sulla probabile formazione del Milan per il match di domani sera contro il Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli è pronto a confermare la difesa a 3 per la gara contro i brianzoli. Confermato Malick Thiaw dopo la grande prestazione contro il Tottenham. Insieme a lui Kalulu e il rientrante Tomori. Pioli pronto a riproporre Krunic a centrocampo con Tonali. Con Calabria out a destra tocca a Junior Messias. In avanti ballottaggio tra Giroud e Origi, completano il tridente Diaz e Leao.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias; Leao, Giroud, Diaz.