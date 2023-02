Probabile formazione Milan per il Monza: c’è Origi in attacco

Probabile formazione Milan per il Monza: le ultime sulle scelte di Pioli per il match di questa sera. Origi verso la titolarità

Le ultime sulla probabile formazione del Milan per il match di questa sera contro il Monza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Stefano Pioli è pronto a confermare la difesa a 3 per la gara contro i brianzoli. Confermato Malick Thiaw dopo la grande prestazione contro il Tottenham. L’idea del tecnico è di far riposare Kjaer, ma dipenderà dalle condizioni di Tomori che verranno valutate fino all’ultimo. A centrocampo straordinari per Tonali vista l’assenza per la 5° gara di fila di Bennacer. Con Calabria out a destra è ballottaggio tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers con il brasiliano in vantaggio. In avanti tocca a Divock Origi che darà un momento di respiro a Olivier Giroud. Il belga è stato provato titolare nella sessione di rifinitura di ieri. Completano il tridente Diaz e Leao, con De Ketelaere pronto a subentrare..

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias; Leao, Origi, Diaz.