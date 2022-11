Probabile formazione Milan: le possibili scelte di Pioli

La probabile formazione rossonera che scenderà in campo tra poco più di due ore contro il Salisburgo: i dettagli

Tra poco più di due ore il Milan scenderà in campo contro il Salisburgo per strappare un pass per gli ottavi di finale di Champions League. Ecco di seguito la probabile formazione rossonera che scenderà in campo dal 1′ minuto:

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud