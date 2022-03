Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Milanello, ha fatto il punto sul Milan in vista della trasferta contro il Caglari

«Tonali è tornato a lavorare con la squadra, vedremo se partirà o meno ma di sicuro non sarà titolare. Brahim Diaz non è al 100% ma dovrebbe allenarsi e sicuramente partire con la squadra. Il Milan dovrebbe giocare sempre con il 4-2-3-1 con Bennacer a Kessie a centrocampo e Krunic trequartista. Ballotaggio tra Ibrahimovic e Giroud per chi giocherà in attacco ma al momento è in vantaggio il francese»