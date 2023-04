Probabile formazione Milan per il Bologna: rossoneri rivoluzionati

La probabile formazione del Milan in vista del match di questo pomeriggio contro il Bologna. Le ultime sulle scelte di Pioli

Si avvicina il calcio d’inizio del match del Milan a Bologna. Stefano Pioli studia gli ultimi dettagli della formazione rossonera che scenderà in campo al Dall’Ara, con un occhio inevitabilmente alla gara di ritorno di Champions League in programma martedì sera contro il Napoli.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli opterà per una vera rivoluzione. Unico superstite della formazione titolare tipo è Mike Maignan in porta, per il resto tutti a riposo in vista del Maradona. Nuova chance per De Ketelaere e Origi, difesa inedita con Florenzi e Ballo-Tourè sulle fasce e una mediana formata da Vranckx e Pobega che si è vista solo per 28 minuti in questo campionato.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Kalulu, Ballo-Tourè; Vrankcx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.