Probabile formazione Bologna per il Milan: le ultime sulle scelte di Thiago Motta per il match di questo pomeriggio al Dall’Ara

Questa sera il Milan scende in campo per la trentesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro il Bologna in un match chiave per la corsa Champions League. La probabile formazione di Thiago Motta secondo la Gazzetta dello Sport.

Come riporta Tuttosport, il tecnico dei felsinei si ritrova con un attacco ridotto all’osso. Niente Arnautovic, ancora infortunato, e niente Orsolini, squalificato dopo l’ammonizione da diffidato di Bergamo. Il tridente sarà dunque composto da Barrow e l’adattato Aebischer ai lati di uno tra Sansone e Zirkzee. La difesa resta quella tipo, mentre a centrocampo sono in quattro per tre maglie: Schouten, Ferguson, Moro e Dominguez.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Kyriakopoulos; Moro, Schouten, Ferguson; Aebischer, Sansone, Barrow. All. Motta.