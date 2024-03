Prestiti Milan 2023/24: De Ketelaere va ko con il Belgio, che beffa per Krunic. TUTTI gli aggiornamenti dopo il weekend

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): convocato dal Belgio ma costretto a saltare la sfida contro la Repubblica d’Irlanda, gara amichevole in programma sabato a Dublino, per un lieve infortunio agli adduttori.

Saelemaekers (Bologna): non convocato dalla nazionale belga per le amichevoli contro Irlanda e Inghilterra.

Romero (Almeria): non convocato dalla nazionale argentina per questa sosta per le nazionali.

Pellegrino (Salernitana): 81 minuti in campo con la maglia dell’Argentina Under 23 per il difensore, che ha contribuito al successo dell’Albiceleste nell’amichevole con i pari età del Messico.

Chaka Traoré (Palermo): non convocato dalla Costa d’Avorio per l’amichevole contro il Benin.

Krunic (Fenerbahce): beffa atroce per il centrocampista, che vede sfumare la possibilità di partecipare a Euro2024. La sua Bonia è stata infatti eliminata dall’Ucraina negli spareggi per i prossimi europei.

Colombo (Monza): non ha preso parte alla vittoria per 2-0 dell’Italia Under 21 contro la Lettonia, sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria.

Origi (Nottingham Forest): non convocato dalla nazionale belga per le amichevoli contro Irlanda e Inghilterra.