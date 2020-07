Presidente Eintracht: «André Silva? Difficile comprarlo in questo momento»

Il presidente dell’Eintracht Francoforte, Wolfgang Steubing, ha rivelato che riscattare André Silva non è assolutamente semplice

Il presidente del consiglio di sorveglianza dell’Eintracht Francoforte, Wolfgang Steubing, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Bild, parlando dello scambio tra André Silva e Rebic. Ecco le sue parole:

«Andre Silva? Tutto ciò che costa denaro ci sta spingendo al limite in questo momento. Acquistare André Silva non sarebbe facile. In ogni caso, lo scambio con Ante Rebic deve essere preso in considerazione»