Massara: «Con Ibra ci vediamo a fine campionato, per Rebic invece…»

Frederic Massara, intervistato da Sky Sport prima del match contro il Sassuolo, ha parlato delle 200 presenze di Donnarumma

Frederic Massara, intervistato da Sky Sport prima del match contro il Sassuolo, ha parlato delle 200 presenze di Donnarumma: «Dobbiamo celebrare un traguardo prodigioso ottenuto a 21 anni. Un giocatore fantastico su cui costruire presente e futuro del Milan».

Su Ibrahimovic: «Ibra è concentrato e determinato per fare la differenza. Non c’è assolutamente niente, è sereno e vuole aiutare la squadra. Ci troveremo con lui a fine campionato, ora è focalizzato sulle partite. Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per continuare».

Su Rebic: «Su Rebic le tempistiche sono meno stringenti e cercheremo di risolvere questo aspetto. In questo momento ci sono diverse esigenze. Siamo completamente operativi, ma in questo momento le partite assorbono molto e per adesso il mercato può attendere».