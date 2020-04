Pres. Flamengo: «Per Paquetà incasseremo 45 milioni dal Milan»

La cifra spesa dal Milan per Lucas Paquetà potrebbe sfiorare i 45 milioni di euro. A rivelarlo è Eduardo Bandeiro, presidente del Flamengo

La cifra spesa dal Milan per Lucas Paquetà potrebbe sfiorare i 45 milioni di euro. A rivelarlo è Eduardo Bandeiro, presidente del Flamengo, ai microfoni di Espn Brasile. Il numero uno rubronegro era stato duramente criticato dai tifosi per aver venduto il giocatore in saldo. Infatti, la clausola rescissoria di Paquetà era di 50 milioni di euro, cifra superiore ai 35 milioni spesi dal Milan.

Bandeiro ha però precisato che il fantasista aveva chiesto la cessione per giocare in Europa: «In effetti quando è stato trattato, è stato venduto per 35 milioni. Tuttavia, i bonus (che probabilmente verranno aggiunti) porteranno l’incasso del Flamengo a 45 milioni di euro. Hanno detto che c’erano delle irregolarità aprendo processi interni al club, ma non ho venduto il giocatore al di sotto della quotazione di mercato» ha dichiarato il presidente brasiliano.