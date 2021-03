Pres. Empoli: «Ho costretto Bennacer ad andare al Milan. Vi dico come»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in un’intervista per Rtv 38 ha parlato del trasferimento di Bennacer al Milan

«Avrei dato Bennacer alla Fiorentina, abbiamo provato a mettere in contatto i procuratori ma lui non tornava, non c’era verso, voleva andare al Lione. Poi invece andò al Milan, anche perché alla fine l’ho minacciato di tenerlo».