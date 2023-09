Preiti chiarisce: «Milan primo? C’è un motivo preciso»

Preiti, direttore sportivo, ha analizzato il primo posto del Milan di Pioli in campionato dopo le prime 6 giornate: le dichiarazioni

A Sportitalia, il DS Preiti ha dichiarato:

«Al netto della prestazione con l’Inter molto deludente, il Milan è primo in classifica. Ha un organico fatto da tanti buoni calciatori ed è lì perché ha fatto un ricambio di giocatori importanti che, anche in caso di turnover come oggi, riesce comunque a portare a casa i tre punti».