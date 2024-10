Portogallo Italia Under 20: in campo Zeroli e Bartesaghi

Portogallo Italia Under 20: la scelta sui giocatori rossoneri di proprietà del Milan Zeroli e Bartesaghi presto in campo. Le ultime

Quest’oggi non scenderà solamente in campo l’Italia di Luciano Spelletti. Alle 18.00, infatti, avrà inizio la sfida della Nazionale Under 20 contro il Portogallo. In questo match si potrà assistere alle prestazioni dei giocatori del Milan Zeroli e Bartesaghi.

Per vedere la partita asta scegliere l’app VivoazzurroTV sulla propria smart tv per guardare in diretta gratis e in chiaro l’amichevole dell’Italia.