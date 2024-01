Popovic Milan: rossoneri irritati, brusca frenata nell’operazione! Cosa sta succedendo per l’attaccante classe 2006

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, l’affare Matija Popovic va verso il collasso. Il Milan si è irritato perché gli agenti, per pressare e chiudere definitivamente l’affare, hanno organizzato l’arrivo dell’attaccante senza il via libera della società. Questa sarebbe la causa principale per la brusca frenata che rischia quasi di essere uno stop definitivo.

Resta da capire se è un pretesto oppure no. Perché di Popovic si parla da oramai due mesi e il Milan ha deciso di affondare davvero prima di Natale, dopo avere vagliato delle opzioni per la difesa per un extracomunitario.