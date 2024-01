Popovic Milan, rischio beffa: questo club tenta il sorpasso ai danni dei rossoneri per il talento serbo. Le ultime

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Matija Popovic, giovane attaccante attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Partizan Belgrado.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus sta insistendo per regalarsi il classe 2006. Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, il secondo, tra la dirigenza bianconera e gli agenti del calciatore. Per il Milan ormai la pista sembra definitivamente tramontata.