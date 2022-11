Ponciroli sulla lotta scudetto: «Le prime 4 saranno Milan, Napoli, Inter e Juve, anche se non in quest’ordine…». Ecco le sue dichiarazioni

Fabrizio Ponciroli ha parlato ai microfoni di TMW della classifica di Serie A e della lotta scudetto, considerando Milan, Inter, Napoli e Juve. Ecco le sue parole:

«La classifica vede Napoli, Milan, Inter e Juve in Champions, anche se non in quest’ordine. La Roma a me ancora non ha convinto, tutti questi elogi non trovano conferme dai numeri. Ha rimontato il Ludogorets all’ultima giornata per arrivare seconda, e poi fin quando non torna Dybala ha poca roba. Abraham è bloccato, sbaglia delle cose allucinanti. Non vedo una grande superiorità della Roma rispetto alla Juve, in questo momento secondo me si equivalgono»