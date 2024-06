Polonia Austria 1-3: l’ex Milan Piatek non BASTA! Vittoria per Arnautovic e compagni

Polonia-Austria 1-3: l’ex Milan Piatek non basta, vincono gli uomini di Rangnick, accostato in passato anche al club rossonero

Proseguono gli Europei 2024 in programma in Germania. Alle 18 è andata infatti in scena la gara tra Polonia e Austria, valida per il gruppo D.

La vittoria è andata agli uomini di Rangnick, accostato in passato anche al Milan, nonostante la rete dell’ex rossonero Piatek nelle fila polacche. Per l’Austria in rete Trauner, Baumgartner e Arnautovic, attaccante dell’Inter, su rigore.