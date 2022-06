Tra i nomi accostati al Milan in ottica calciomercato c’è Politano. Per l’esterno del Napoli c’è la concorrenza del Valencia di Gattuso

Come riporta il Corriere dello Sport, Gattuso potrebbe provare ad effettuare un doppio acquisto dal Napoli nel corso di questa estate di mercato. Il tecnico calabrese ha chiesto Politano che a sua volta ha espresso la volontà di lasciare gli azzurri. Discorso simile per Diego Demme, centrocampista che cerca più spazio e che piace molto al suo ex allenatore.