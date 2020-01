Politano IN – Suso OUT : quello che dovrebbe succedere

Mercato Milan: I rossoneri hanno sondato Politano, si fa solo alle condizioni dell’Inter. Suso in uscita, sono due i club interessati

Circolava già nella giornata di ieri quando sembrava solo una voce, ma è tutto vero: il milan vuole Politano. Maldini dopo la prestazione negativa, per essere buoni, di Suso vuole rivoluzionare il tridente d’attacco e dopo l’arrivo di Ibra, le gerarchie sono già cambiate.

Non solo il Milan però sembra essere sulle tracce di Politano, già quest’estate la Fiorentina aveva fatto un sondaggio per il laterale italiano, ma la richiesta dell’Inter era di 30 milioni, troppo alta per le casse viola. Ci ha riprovato in questi giorni il club fiorentino con l’Inter che in cambio ha chiesto Castrovilli, trequartista che si è messo in mostra nella prima della stagione, calciatore che i viola non hanno intenzione di cedere, almeno a gennaio.

E allora ecco il Milan che ha individuato in Politano il tipo di esterno perfetto per completare un tridente che ha due slot occupati da Ibrahimovic e Leao. L’Inter non vuole minusvalenze a bilancio e la richiesta è di 25 milioni. Sulla formula, i neroazzurri aprono a un prestito con riscatto al termine della stagione.

C’è un problema però, si chiama Suso. Richiesto in estate da tanti club, tra i quali il Tottenham e una valutazione che sfiorava i 40 milioni, ora è sul portone d’uscita, ma le richieste sono molto poche. La Sampdoria si è informata per un prestito secco, ma occhio alla Fiorentina, che dopo l’affare Politano, non andato in porto, potrebbe essere molto interessata proprio allo spagnolo rossonero.