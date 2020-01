Il portoghese ha talento e Ibra si è accorto del potenziale

Rafael Leao nel giro di pochi giorni ha già avuto modo di entrare nei pensieri di Zlatan Ibrahimović. Lo svedese osservandolo in allenamento, ha notato del potenziale nel ragazzo. Al suo fianco potrà crescere e maturare. Resta l’uomo giusto con il quale ripartire per tonare a segnare li davanti.

Attacco a due punte? Pioli continua a promuovere il 4-3-3

I limiti degli esterni, su tutti Suso appaiono evidenti, ma non si cambia. Per il momento Pioli, si affiderà nuovamente al 4-3-3 un modulo che a oggi non garantisce risultati soddisfacenti, ma che grazie all’arrivo di Ibra potrebbe tornare a essere indispensabile. Tanti cross e palloni in area di rigore, ma solo lo svedese al centro a lottare provando a inventarsi qualche magia.