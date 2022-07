Pogba lancia la sfida al Milan: «L’obiettivo è vincere lo scudetto»

Paul Pogba, nuovo centrocampista della Juventus, ha lanciato la sfida al Milan: l’obiettivo dei bianconeri è vincere lo scudetto

Intervenuto in conferenza stampa, Paul Pogba ha parlato così della prossima stagione:

«Dobbiamo crescere. Negli anni, a livello europeo, avevamo il sogno di vincere la Champions. Non è l’obiettivo di quest’anno penso, ma è un sogno. Il primo è vincere lo Scudetto, visto che l’anno scorso non abbiamo vinto niente. La fame di vincere c’è ovviamente, a livello europeo se andiamo a prendere la coppa è un sogno per tutti».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE