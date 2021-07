Pobega: «Voglio mettermi in mostra, poi la società farà le sue valutazioni»

Al termine della vittoria in amichevole con la Pro Sesto, Tommaso Pobega ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Milan TV

SUL RITIRO – «Sicuramente c’è un po’ di fatica, ma ci stiamo allenando bene e anche oggi è andata bene. Stiamo reagendo bene. Appena entri si vede che c’è un bel gruppo. Quando si torna qua, si sente l’aria di casa.»

SULLE RICHIESTE DI PIOLI – «Ci sta chiedendo di tornare a regime. Ci si è fermati per un mese, dobbiamo riprendere a fare le cose che si facevano a fine anno. E noi dobbiamo metterle in pratica.»

VOGLIA DI METTERSI IN MOSTRA – «Tutti quelli che sono qua hanno voglia di far bene e mettersi in mostra. Poi le valutazioni le faranno il mister e la società.»