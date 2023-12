Pobega a Milan Tv: «Cercheremo di mettere in campo le nostre qualità. Dopo martedì…». Le parole del centrocampista rossonero

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel pre partita della sfida di campionato tra Milan e Frosinone. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Dopo la partita di martedì ci siamo super concentrati per preparare quella di oggi e fare la migliore prestazione possibile. Il Frosinone ha entusiasmo, qualità, individualità e gioco di gruppo. Noi cercheremo di mettere in campo le nostre qualità per metterli in difficoltà»