Pobega lascia il Milan? Un nuovo club di Serie A piomba sul centrocampista: tutti i DETTAGLI sulla possibile cessione

Tra i calciatori in uscita dal club rossonero c’è anche Pobega. Sul centrocampista italiano c’è l’interesse di diversi club di Serie A e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, anche l’Udinese avrebbe chiesto informazioni al mercato Milan. I rossoneri sarebbero in trattativa con i friulani anche per Samardzic e non è escluso un possibile scambio.

PAROLE – «L’Udinese ha chiesto informazioni per il centrocampista Tommaso Pobega del Milan».