Pobega, due club di Serie A su di lui: il Milan apre alla cessione

Tommaso Pobega è finito nel mirino di due club di Serie A: ecco quale potrebbe essere il suo futuro secondo il Milan

Secondo quanto riportato da TuttoB, il Crotone, club fresco di promozione in Serie A, si sarebbe mosso per l’acquisizione in estate di Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista del Pordenone, di proprietà del Milan, è finito sotto i riflettori anche dell’Udinese.

Nei mesi scorsi abbiamo intervistato Pobega che in esclusiva ci ha parlato della propria volontà di giocarsi le proprie chance in rossonero nella prossima stagione. Il Milan valuta la cessione, ma vorrebbe mantenere dei diritti sul suo cartellino (come avvenuto con Pessina).