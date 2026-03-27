Pjanic avvisa l’Italia: «Stadio? Le squadre avversarie si sentono impaurite. Ci sarà un tifo infernale»

Pjanic è intervenuto a Sky Sport Unplugged in vista di Bosnia-Italia. Il messaggio mandato agli Azzurri sembra chiaro

Miralem Pjanic è intervenuto a Sky Sport Unplugged in vista di Bosnia-Italia. Il bosniaco ha avvisato l’Italia di Gennaro Gattuso sul clima che troverà a Zenica. Queste le dichiarazioni dell’ex Roma e Juventus:

STADIO VECCHIO MA CALDO «I posti sulla carta sono 11.000, ma vi assicuro che quando sei là dentro sembra che ce ne siano 25.000 o 30.000. Lo stadio è un po’ vecchio, strutturalmente molto diverso dagli impianti moderni».

SQUADRE IMPAURITE «Le squadre avversarie entrando si sentiranno forse un po’ scomode e impaurite; persino lo spogliatoio è molto rustico. C’è tantissima pressione e il pubblico è a ridosso del campo. Non c’è un vero e proprio settore VIP separato e tranquillo, anche le autorità stanno in piedi a cantare. Sarà una vera bolgia, i tifosi faranno un tifo infernale fino al fischio finale».

ITALIA FORTE «I giocatori dell’Italia sono tutti di livello top e sono abituati a gestire la pressione di queste partite. Gattuso ha ripreso la squadra in mano in modo eccellente e con il suo staff, dove ci sono figure come Gigi Buffon e Bonucci dietro le quinte, trasmettono un senso di appartenenza e una serietà incredibili».

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