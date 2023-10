Pistocchi sul Milan: «Tanti rimpianti per i rossoneri. Adesso si gioca tutto sul campo del PSG». Ecco le parole del giornalista

Maurizio Pistocchi ha commentato la prestazione del Milan contro il Borussia Dortmund. Ecco le parole del giornalista:

«Tanti rimpianti per il Milan, che dopo aver sprecato nel 1^tempo una clamorosa palla-gol con Giroud, nonostante avesse l’iniziativa il BvB nel secondo tempo crea molte occasioni da gol, che Pulisic, Theo e Chikwueze non riescono a trasformare in gol. Peccato: nelle prime due giornate, il Milan è stato all’altezza degli avversari ma non è riuscito a trasformare in gol le opportunità create . E adesso si gioca quasi tutto sul campo del Psg».