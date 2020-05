Maurizio Pistocchi svela un retroscena riguardo alla volontà della Lega Serie A di non perdere il pagamento dei diritti televisivi

Intervenuto sul proprio account Twitter, Maurizio Pistocchi ha parlato del vero obiettivo della Lega Serie A secondo lui:

«La Lega serie A vuole finire la stagione ma il vero obbiettivo è che lo stop definitivo al Calcio venga deciso dal Governo, per ottenere il pagamento dei diritti-tv, non essendo compresa nel contratto la causa di forza maggiore. Soldi che i club hanno già scontato in banca».