Pirlo, un dato particolare inquieta i suoi ed incuriosisce Pioli

Pirlo, un dato particolare inquieta i suoi e ed incuriosisce Pioli che intanto si chiede come potrebbe giocare il rivale Champions

Pirlo, un dato particolare inquieta i suoi e ed incuriosisce Pioli che intanto si chiede come potrebbe giocare il rivale Champions. Gazzetta dello sport di questa mattina mette il dito nella piaga bianconera, la quale potrebbe diventare un buco enorme in caso di sconfitta contro il Milan: “Poche certezze e 34 formazioni. Il progetto Pirlo si è smarrito”. E ancora: “Alla ricerca del modulo giusto non ha mai schierato gli stessi 11 in 34 giornate. Per la volata bisognerà badare al sodo: 4-4-2, ali, carattere e giocate dei singoli”.

IL PODIO DEI PIÙ UTILIZZATI- La rosea fa il conto anche dei minuti attribuiti ai giocatori in campo, sarà felice Pirlo di sapere (sicuramente lo saprà già) che al primo ed al terzo posto ci sono due portieri: Danilo 31 presenze e 2669 minuti. Al terzo posto Szczesny con 27 presenze e 2430 minuti giocati. In mezzo? Ronaldo con 30 presenze e 2553 minuti giocati.