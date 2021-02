Pirlo: «Se quel rigore lo avessero dato a noi chissà quante polemiche»

Pirlo, contro Gattuso una sconfitta amarissima, difficile da digerire, tanto da portare la protesta nel post partita contro il rigore

Pirlo, contro Gattuso una sconfitta amarissima, difficile da digerire, tanto da portare la protesta nel post partita contro il rigore decisivo trasformato da Insigne. Il tecnico bianconero recrimina perché a suo modo di vedere, la sconfitta sarebbe arrivata per quel rigore dubbio. Ad ogni modo le sconfitte a volte le sconfitte arrivano anche perché non sei riuscito a fare goal ma questi probabilmente sono dettagli.

SE FOSSE SUCCESSO A NOI- «Abbiamo perso per un episodio dubbio: se fosse successo a noi chissà quanti casini e polemiche. Capita che tanti episodi possano essere valutati in modo diverso contro la Juve, come il secondo giallo non dato a Di Lorenzo, perché ormai siamo sempre sulla bocca di tutti».