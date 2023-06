Ex Milan - Pirlo: «Il calciatore è una cosa, l'allenatore un'altra...»

Pirlo: «Il calciatore è una cosa, l’allenatore un’altra…». Le parole dell’ex calciatore rossonero sulla sua nuova avventura alla Sampdoria

Andrea Pirlo si è presentato oggi oggi nelle vesti di nuovo allenatore della Sampdoria. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero in conferenza stampa:

«Il calciatore è una cosa, l’allenatore un’altra. Quando ho iniziato a fare questo lavoro ho avuto la fortuna di partire da altissimi livelli. Sono andato in Turchia per ripartire da zero, avevo poche possibilità per fare un grande lavoro. Sono andato con grande voglia di mettermi in gioco. Sarà una grande opportunità perché la considero una grande squadra. Anche se in B c’è un progetto. L’obiettivo è lavorare e far sì che sia una grande stagione. Dovremo prepararci al meglio perché siamo un po’ indietro ma col lavoro dobbiamo prepararci a fare una grande stagione».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DI PIRLO IN CONFERENZA STAMPA