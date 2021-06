Pirlo, offerta dalla Turchia: l’ex Juventus può andare al Fenerbahce

Andrea Pirlo è finito nel mirino del Fenerbahce. Il club turco vorrebbe l’ex allenatore della Juve per la panchina

Destinazione a sorpresa per Andrea Pirlo? Come rivela Sky Sport, sul tecnico che poche settimane fa si è separato dalla Juve, ci sarebbe il Fenerbahce. Il club turco avrebbe messo gli occhi sul Maestro e sarebbe intenzionato a portarlo in Super Lig.

Il tecnico ex Juve, comunque, non sarebbe totalmente convinto dalla soluzione e avrebbe intenzione di aspettare qualche club italiano.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24