Pippo Pancaro: «Nesta e Maldini i difensori più forti con cui ho giocato»

L’ex difensore di Milan e Lazio ha fatto i nomi dei giocatori più forti con cui abbia giocato nella sua carriera e in difesa sceglie Nesta e Maldini

Pippo Pancaro ha vinto con il Milan la Supercoppa Europea del 2003 e lo Scudetto del 2004 risultando un’utile alternativa ai titolari dopo sei stagioni con la maglia della Lazio.

Durante il programma #CasaSkySport, Pancaro ha risposto alla domanda su quali fossero i compagni di squadra più forti con cui abbia mai giocato: «Li divido per ruolo per non fare torti a nessuno: in difesa Nesta e Maldini, a centrocampo Veron e Pirlo, in attacco Bobo Vieri».